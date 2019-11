Unbekannte brachen in ein Vereinsheim ein.

Flachstöckheim. Ein Vereinsheim in Flachstöckheim war Ziel von Einbrechern zwischen Montag, 16 Uhr, und Dienstag, 16.15 Uhr.

Einbrecher stehlen Geld aus Vereinsheim in Flachstöckheim

Wie die Täter in das Gebäude des Kleingartenvereins „Glück auf“ gelangte, sei ungeklärt, so die Polizei. Im Innern des Vereinsheims sei eine weitere Tür aufgebrochen worden. Hier hätten die Täter auch Bargeld gefunden, was sie mitnahmen. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 1500 Euro geschätzt. Hinweise erbittet die Polizei unter (05341) 8250.