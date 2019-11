Salzgitter-Bad: Ausgesetzter Hund auf dem Weg der Besserung

Die Polizei hat vor wenigen Tagen einen kleinen American Cocker Spaniel unter einer Brücke der Autobahn 39 bei Bleckenstedt aufgelesen. Das Tier war in äußerst schlechtem Zustand. Nun ist fast alles wieder in Ordnung für „Cody“. So hat das Tierheim den Hund getauft. Die Feuerwehr hatte den kleinen...