Unbekannte Täter haben am Mittwoch zwischen 18.50 und 21 Uhr den Außenspiegel eines Autos gestohlen. Wie die Polizei meldet, war der Wagen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Straße „An der Erzbahn“ abgestellt. Es entstand ein Sachschäden in Höhe von etwa 300 Euro, so die Polizei weiter.

