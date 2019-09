Konzept für Salzgitter-Bad soll den Weg in die Zukunft ebnen

Wie soll es in den nächsten Jahren in Salzgitter-Bad weitergehen? Um Wege aufzuzeigen will der Ortsrat Süd ein Stadtteilentwicklungskonzept für die Salzstadt. Ein entsprechender gemeinsamer Antrag aller im Ortsrat vertretenen politischen Gremien wurde am Mittwochabend während der Sitzung im Kleinen...