Salzgitter-Bad: Garagentor beim Rangieren beschädigt

Am Gustav-Stollberg-Ring ist am Donnerstag, 22. August, in der Zeit zwischen 6 und 14.15 Uhr ein Garagentor in einer Hofeinfahrt beschädigt worden. Die polizeilichen Ermittlungen ergaben, dass ein unbekanntes Fahrzeug beim Rangieren das Tor beschädigt haben muss. Die Polizei kann nicht ausschließen, dass es sich bei dem Fahrzeug um einem Kleintransporter handelt. Am Tor entstand ein Sachschaden von 2000 Euro.

Es werden nun insbesondere Zeugen gesucht, die eine mögliche Anlieferung im Tatzeitraum beobachtet haben. Diese sollen sich bei der Polizei in Salzgitter-Bad unter (05341) 8250 melden.