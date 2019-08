Salzgitter-Bad. Unbekannte hatten die Köder zwischen Dienstagabend und Mittwochmittag in einem Garten am Turnierweg ausgelegt.

Vergiftete Köder in Salzgitter - Bad – Ein Hund betroffen

Vergiftete Köder wurden laut Polizei im Zeitraum zwischen Dienstag, 20 Uhr, und Mittwoch, 11.30 Uhr, in einem Garten am Turnierweg ausgelegt. Laut Polizeisprecher Matthias Pintak musste sich ein Hund mehrfach übergeben, da er nach aktuellem Ermittlungsstand mehrere dieser Köder gefressen hatte. Es sei ein Ermittlungsverfahren nach dem Tierschutzgesetz eingeleitet worden. Die Polizei in Salzgitter-Bad sucht nach Zeugen. Hinweise können unter (05341) 8250 gegeben werden.