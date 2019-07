Salzgitter-Bad: Solemare kürzt wegen Personalnot Öffnungszeiten

Das Thermalsolbad wurde 1972 eröffnet. Schon beinahe genau so lange existiert in dem oberhalb des Greifparks gelegenen Haus ein gastronomischer Betrieb – seit September vergangenen Jahres ist dies das Café-Bistro Solemare, in dem es neben der traditionellen Currywurst unter anderem verschiedene Salat-Angebote und einen kleinen Kioskbereich gibt.

Das Problem dabei: Seit Beginn der Sommerferien hat das Bistro nur noch bis 17 Uhr geöffnet, während das Thermalsolbad seine Türen an den meisten Tagen der Woche erst um 21 Uhr schließt. Ein Leser hat sich nun auf unserem Online-Portal Alarm 38 über diesen Zustand beschwert und von „mangelnder Serviceorientierung“ gesprochen.

Aktuell nur zwei Mitarbeiter im Stamm-Team des Bistros

„Natürlich sind verkürzte Öffnungszeiten gerade in der Ferienzeit nicht ideal“, räumt Bistro-Leiter und Koch Oliver Fütterer ein. Die Maßnahme habe jedoch einen simplen Grund – „erheblichen Personalmangel“. Bei der Eröffnung haben noch fünf feste Mitarbeiter im Solemare gearbeitet, nun seien es – aufgrund längerfristiger Krankheitsfälle sowie familiärer Gründe – nur noch Fütterer und eine Kollegin, die sich „vorne“ um den Service für die Gäste kümmert: „Gerade bei sommerlichen Temperaturen geht man da irgendwann auf dem Zahnfleisch“.

Tatkräftige Unterstützung erhalten die beiden von Beschäftigten des Christlichen Jugenddorfwerkes Deutschlands (CJD) Salzgitter. Ein bis zwei Menschen mit Behinderung helfen regelmäßig im Solemare aus. Fütterer: „Wenn wir diese Hilfe nicht hätten, sähe es hier noch ganz anders aus.“ Das CJD, das auch die Hallendorfer Werkstätten betreibt, ist seit dem Pächterwechsel im vergangenen September als Kooperationspartner des Badbetreibers Bäder, Sport und Freizeit (BSF) Salzgitter für das Bistro verantwortlich.

Mitarbeiter für Küche und Service gesucht

Werkstattleiter Jan Stautmeister macht den Bedarf an neuem Fach- personal für das Solemare klar: „Wir suchen jeweils einen Mitarbeiter für die Küche und den Service, die 15 Stunden in der Woche hier arbeiten können.“ Bewerbungen seien schon eingegangen, jedoch hauptsächlich von Studenten, die sich in den Semesterferien etwas dazu verdienen wollten. Gefragt sei jedoch eine längerfristige Perspektive – und „etwas Flexibilität bei den Arbeitszeiten“.