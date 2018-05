Gas aus der Fuhsetal-Deponie wird genutzt

Die Bedenken seien unbegründet, teilt Michael Tacke für den Städtischen Regiebetrieb (SRB) mit. „Tatsächlich entsteht in Deponien, in denen organische Abfälle eingelagert wurden, das klimaschädliche Gas Methan“, so der Baudezernent. „Dieses wird bereits seit 1991 mit einer Vielzahl...