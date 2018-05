Pädagogische Tonstudio feiert seinen ersten Geburtstag

„Zieht Euch das rein“. So klang es am Dienstagnachmittag aus der Sprechkabine des pädagogischen Tonstudios („StudiX“) für Jugendliche im Herta-Treff in Salzgitter-Bad, als Oberbürgermeister Frank Klingebiel vor dem Mikrofon stand. Ihm folgen dann die Kooperationspartner des „StudiX“ Sabine Genther...