Milanweg: Beutelspender wird wieder aufgestellt

Salzgitter-Bad An zwölf Standorten in der Ortschaft Süd gibt es Spender für Hundekotbeutel. Das hat eine Anfrage ergeben. Durch Baumaßnahmen und Vandalismus könne es passieren, dass Spender abgebaut werden müssen, so die Verwaltung. Der Spender am Milanweg werde in den nächsten Wochen wieder aufgestellt. son