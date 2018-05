VHS-Kursus gegen Stress

Salzgitter-Bad In dem Wochenendseminar der Volkshochschule (VHS) „Stressbewältigung durch Achtsamkeit“ am Samstag, 5. Mai, von 10 bis 13 Uhr im Kniestedter Herrenhaus in Salzgitter-Bad gibt es noch freie Plätze. Das Üben der Achtsamkeit bewirkt, dass die Menschen auch in schwierigen Situationen handlungsfähig...