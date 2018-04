Viel Herzblut beim Frühlingskonzert der Salzgitter-Chöre

Was für ein starkes Frühlingskonzert. Mit einem Strauß bunter Melodien erfreuten am Sonntag die Salzgitter-Chöre ihre Fans. Dabei war das Gotteshaus der Heiligen Dreifaltigkeitskirche in Salzgitter-Bad voll besetzt. Vorsitzender Eberhard Erlebach begrüßte neben den acht mitwirkenden Chören unter...