Konfirmanden werden zu Musical-Darstellern

60 Konfirmanden aus den vier Kirchengemeinden Heilige Dreifaltigkeit, Noah, St. Mariae Jakobi und Gitter/Hohenrode hatten sich ein Mammutprojekt vorgenommen: Während einer zehntätigen Osterfreizeit in Osterode studierten die Jugendlichen das biblische Muscial „König David“ ein. Am Montagnachmittag führten sie es in der Kirche Heilige Dreifaltigkeit in Salzgitter-Bad vor 470 Besuchern auf. Unter der...