Diebe stehlen Geld in Drogeriemarkt

Salzgitter-Bad Zwei unbekannte Täter entwendeten am 29. Dezember in einem Drogeriemarkt in der Straße „An der Erzbahn“ ein Geldfach der elektronischen Kasse und flüchteten anschließend unbemerkt. Die Tat ereignete sich am frühen Freitagabend gegen 17.45 Uhr. Die beiden Männer im geschätzten Alter zwischen 40 und...