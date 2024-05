Salzgitter. Ein Radfahrer streifte die Jugendliche am Pfingstanger. Anschließend fuhr er weiter. Der Polizei-Überblick aus Salzgitter-Bad.

In Salzgitter-Bad hat sich am Samstag eine 13-Jährige verletzt. Wie die Polizei meldet, touchierte ein Radfahrer die Jugendliche beim Vorbeifahren. Passiert sei dies gegen 18.30 Uhr in der Parkanlage am Pfingstanger. Die 13-Jährige, die zu Fuß unterwegs war, stürzte und erlitt einen Knochenbruch.

Der Fahrradfahrer entfernte sich unerlaubt vom Unfallort. Die Polizei hat eine Strafanzeige eingeleitet – und bittet unter der Telefonnummer (05341) 8250 um Hinweise.

Zweimal Gefährdung des Straßenverkehrs

Am Freitag gegen 21.30 Uhr meldeten mehrere Verkehrsteilnehmer eine Frau, die durch ihre unsichere und verkehrsgefährdende Fahrweise negativ auffiel. Die 76-Jährige wurde nach mehrfacher Aufforderung anzuhalten kontrolliert. Die Polizei beschlagnahmte den Führerschein und untersagte die Weiterfahrt. Eine Strafanzeige zur Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet.

Noch eine Straßenverkehrsgefährdung nahm die Polizei am Samstag gegen 15.05 Uhr im Vogelwinkel auf: Eine Zeugin hatte gemeldet, dass ein Motorradfahrer mit überhöhter Geschwindigkeit sehr dicht an einem siebenjährigen Kind vorbeigefahren sei. So dicht, dass es beinahe zu einem Unfall kam. Der Motorradfahrer fuhr über den angrenzenden Parkplatz davon. „Hinweise auf die Identität des Motorradfahrers liegen vor“, erklärt die Polizei, die auch in diesem Fall eine Strafanzeige fertigte.

Unbekannte zerstechen Reifen in Brunhildenstraße

In der Nacht zu Samstag haben Unbekannte in der Brunhildenstraße einen Reifen eines am Straßenrand geparkten grauen Mercedes-Benz zerstochen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat in Salzgitter-Bad unter der Telefonnummer (05341) 8250 zu melden.

red