Salzgitter-Bad. Die Stadt will die arg ramponierte Straße von Grund auf erneuern. So will sie die Kosten von 1,1 Millionen Euro schultern.

Die Stadt plant einen weiteren Schritt zur Modernisierung der Ost- und Westsiedlung. 2021 hatte die Stadt mit Mitteln aus dem Strukturhilfeprogramm des Landes insgesamt 146 Wohnungen in 39 Gebäuden an der Rheinstraße und der Engeroder Straße gekauft. Der rund 4,7 Millionen Euro teuren Investition folgt nun die Verbesserung der Infrastruktur. Wie die Anbindung der Ostsiedlung an das Zentrum von Salzgitter-Bad erfolgen soll, stellte die Verwaltung jetzt dem Ortsrat Süd vor.

So will die Stadt die Engeroder Straße in der Ost- und Westsiedlung erneuern

So sollen rund 1,1 Millionen Euro investiert werden, um die Straße, deren Zustand die Stadt als „sehr schlecht“ bewertet, in Ordnung zu bringen. Ähnlich ist es um den Gehweg bestellt. Wie die Verwaltung ermitteln ließ, nutzen täglich 355 Fahrzeuge die Trasse. Zudem machen Linienbusse knapp neun Prozent des Verkehrs aus, die die Ost- und Westsiedlung frequentieren. Da der Asphalt weder frostsicher noch tragfähig ist, muss auch er saniert werden, heißt es. Die dortige Bushaltestelle wird barrierefrei ausgebaut.

Die Kosten muss nicht allein die Stadt schultern: Zwei Drittel der Summe übernimmt das Land, weil das Quartier im Sanierungsgebiet „Ost- und Westsiedlung“ liegt. Straßenausbaubeiträge werden laut Stadt nicht erhoben. Mit dem Bau will die Kommune zum Jahresende beginnen.

So reagierte die Politik auf die Sanierungspläne der Stadt in der Ost- und Westsiedlung

Der Ortsrat zeigte sich zufrieden mit der Planung, hatte aber noch Fragen. So vermutete Phillip Stolze (CDU), dass 45 Parkplätze an der Straße den Bedarf nicht decken würden. Die Verwaltung widersprach: Zählungen hätten ergeben, dass die Nachfrage derzeit nicht so groß sei. Michael Letter (SPD) stimmte dem Vorhaben nur ungern zu. Andere Straßenbaumaßnahmen in Salzgitter-Bad seien vordringlicher, murrte er. Am Ende votierte der Ortsrat einstimmig für die Erneuerung der Straße in der Ost- und Westsiedlung.

