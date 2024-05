Salzgitter. In Salzgitter-Gebhardshagen und in Salzgitter-Lebenstedt ist es zu Laubenbränden gekommen. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden.

Hier ist eine massive Rauchentwicklung aus dem Kleingartenverein „Marienbruch“ an der Neißestraße zu erkennen. © FMN | Phil-Kevin Hillebrecht-Lux

In Salzgitter ist es zu zwei Bränden gekommen. Die Feuerwehr entdeckte eines davon zufällig in der Neißestraße. © FMN | Phil-Kevin Hillebrecht-Lux

Kräfte der Berufsfeuerwehr Salzgitter und der Freiwilligen Feuerwehr Salzgitter-Gebhardshagen waren im Einsatz. © FMN | Phil-Kevin Hillebrecht-Lux

In Salzgitter kam es zu einer starken Rauchentwicklung. © FMN | Phil-Kevin Hillebrecht-Lux

Zwei anliegende Gartenlauben in Salzgitter-Lebenstedt haben gebrannt. © FMN | Phil-Kevin Hillebrecht-Lux

In Salzgitter-Lebensted ist eine Gartenlaube fast vollständig abgebrannt. © FMN | Phil-Kevin Hillebrecht-Lux

Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden. © FMN | Phil-Kevin Hillebrecht-Lux

Das schnelle Eingreifen der Feuerwehren verhindert Schlimmeres. © FMN | Phil-Kevin Hillebrecht-Lux

Verletz wurde bei den Bränden in Salzgitter niemand. © FMN | Phil-Kevin Hillebrecht-Lux

Der Einsatz in Salzgitter ging bis in die frühen Morgenstunden. © FMN | Phil-Kevin Hillebrecht-Lux

