Salzgitter. Der Kater muss Schlimmes erlebt haben. Inzwischen ist er über den Berg, hat aber Beeinträchtigungen. Findet er im neuen Zuhause Ruhe?

Was muss Tierheimkater Testo alles erlebt haben? Der junge Kater kam im März dieses Jahres als Fundtier ins Tierheim in Salzgitter-Bad. Die Eingangsuntersuchungen verhießen nichts Gutes, wie Tierheimleiterin Christin Furmanski berichtet. Der tapfere Vierbeiner ist das „Tier der Woche“ und sucht ein Zuhause, in dem er sicher und in Ruhe leben darf.

Nach seinem Einzug ins Tierheim mussten die Tierpflegerinnen erst einmal ordentlich Hand anlegen, um die Erstversorgung für Kater Testo zu übernehmen. Weitere Untersuchungen und Behandlungen übernahm dann die Tierärztin. „Testo befand sich in einem allgemein schlechten Zustand“, erinnert sich Furmanski. „Sein Körper war übersät mit Bisswunden.“

Der Schwanz des Katers im Salzgitteraner Tierheim musste zum Großteil amputiert werden

Außerdem war ihr zufolge eine Pfote sehr stark entzündet und ein Großteil seines Schwanzes abgestorben. Durch die tierärztlichen Behandlungen sei Testo wieder einigermaßen fit. „Doch bis auf ein kleines Stück musste sein Schwanz amputiert werden. Auch drei Krallen an der hinteren rechten Pfote mussten entfernt werden.“

Und das ist noch nicht alles: Der circa zweijährige Bengal-Mix hat noch eine weitere gesundheitliche Beeinträchtigung, die seine zukünftigen Katzeneltern bedenken müssen. Testo hat Leukose. Diese Katzenkrankheit, auch als „Katzenleukämie“ oder Feline Leukose bekannt, wird durch den krebs­erregen­den Feline-Leukämie-Virus (FeLV) ausgelöst, erläutert die Tierheimleiterin. Die Infektion erfolge über die Schleim­häute von Mund und Nase, zum Beispiel durch einen Kampf zwischen Katzen oder die gegen­seitige „Katzen­wäsche“.

Tierheim Salzgitter sucht Halter, die Erfahrung mit Katzen haben

Dennoch: „Unbeirrt seines Gesundheitszustands präsentiert sich Testo als agiler Kater, der gerne durch seine Unterkunft tobt und die Klettermöglichkeiten gerne annimmt“, sagt Christin Furmanski. An sonnigen Tagen gehe er gerne in den Außenbereich, um sich seine Umgebung genauer anschauen zu können. Wenn er Vertrauen zu einer Person aufgebaut habe, suche er den Kontakt und lasse sich gerne kraulen.

Für Testo sucht das Tierheim Salzgitter katzenerfahrene Halter, die sich mit kranken Tieren auskennen. Wenn bereits andere Katzen im Haushalt vorhanden sind, sollten diese ebenfalls mit dem Leukose-Virus infiziert sein. Um weiterhin der Natur nahe zu sein, sollte für Testo ein gesicherter Freigang ermöglicht werden oder eine Wohnung mit Balkon vorhanden sein.

Kontakt: Tierschutzverein Salzgitter und Umgebung, Am Pfingstanger 40 in Salzgitter-Bad, Telefon (05341) 47886. Mehr Informationen: www.tierheim-sz.de und www.facebook.com/tierheimsalzgitter

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media : Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten. Abo-Angebot: Wir haben regelmäßig attraktive Angebote für unsere Plus-Inhalte. Schauen Sie doch mal vorbei – um wirklich alle Nachrichten aus Ihrer Region lesen zu können!

red