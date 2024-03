Bei der Retro Eis Disco in der Eissporthalle am Salzgittersee zu den Beats der 80er, 90er und 2000er werden nicht nur coole Drinks an der Eisbar auf der Fläche serviert, die ersten 100 Eisfans in schriller Verkleidung bekommen auch ein Getränk spendiert! Für alle Partygängerinnen und -gänger, die sich nach einer Nacht voller Erinnerungen an die guten alten Zeiten sehnen, ist dies die perfekte Gelegenheit, um darin zu schwelgen und dabei die Eisfläche zu rocken. Zutritt ab 18 Jahren. © Andrea Leifeld | Andrea Leifeld