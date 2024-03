Salzgitter. Mit vorgehaltener Waffe wurde ein älteres Ehepaar aus Salzgitter in deren Wohnhaus überfallen. Die Täter erbeuteten Bargeld und Schmuck.

Am vergangenen Freitag, 1. März, wurde ein älteres Ehepaar mit vorgehaltener Waffe in ihrem Wohnhaus in Salzgitter-Thiede durch zwei maskierte Täter überfallen. Die dunkel gekleideten Täter hatten, gegen 20.15 Uhr, an der Hauseingangstür geklingelt und konnten nach dem Öffnen der Tür ins Haus gelangen. Während einer der Täter die beiden Opfer mit einer Schusswaffe bedrohte, hatte der zweite Täter das Haus nach Wertsachen durchsucht, teil die Polizei mit.

Hierbei erbeuteten sie Bargeld und Schmuck in niedriger vierstelliger Höhe. Nach der Tat flüchteten sie in einem dunklen Pkw, der von einem dritten Täter gefahren wurde. Die Opfer erlitten leichte Verletzungen und einen Schock.

Nach Raub in Salzgitter: Die Polizei sucht nach dem dritten Täter

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde das Täter-Fahrzeug gegen 22.40 Uhr in Braunschweig von der Polizei aufgefunden. Die beiden Insassen, zwei Männer im Alter von 21 und 24 Jahren, wurden vorläufig festgenommen. Das Fluchtfahrzeug wurde nach Angaben der Polizei sichergestellt. Bei der Durchsuchung des Fahrzeuges und der Wohnungen der Tatverdächtigen konnten die Beamten umfangreiche Beweismittel sicherstellen. Die Auswertung dessen dauert an.

Eine zuständige Amtsrichterin erließ gegen den 21-jährigen Tatverdächtigen einen Untersuchungshaftbefehl. Die Polizei fahndet aktuell nach dem dritten Täter. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (05341) 1897-0. Der Leiter des zuständigen Fachkommissariats 2, Herr Gerecke, erklärt, dass „nur durch das professionelle Zusammenwirken aller Einsatzkräfte und dem konkreten Zeugenhinweis die Festnahme erfolgen konnte.“

