Salzgitter. Die charakterstarke Europäisch Kurzhaar Katze wurde um das Weihnachtsfest gefunden. Seitdem wartet sie auf eine liebevolle Familie.

Wer kennt ihn nicht, den Filmklassiker „Frühstück bei Tiffany“? Ein gemeinsames Frühstück mit Tiffany können interessierte Katzenfreunde schon bald erleben, wenn sie Tierheimkatze Tiffany adoptieren und ihr ein hübsches Zuhause schenken, wie Benjamin Kozlowski vom Tierheim Salzgitter schreibt. Das „Tier der Woche“ fand wenige Tage vor dem Weihnachtsfest den Weg als Fundtier ins Tierheim Salzgitter und warte seitdem auf ihre große Vermittlungschance.

Katze Tiffany ist in Salzgitter eine richtige Diva

Tiffany ist eine circa 3- bis 4-jährige Europäisch Kurzhaar Katze, die besondere Bedürfnisse mit sich bringe. Unter der Tierheimbelegschaft gelte die getigerte Streunerin als sehr charakterstark. Die kleine Diva gebe den Ton an und bestimme, was ihr gefällt und zu welcher Zeit. Gemeinsames Streicheln mit einer ihr vertrauten Person liebe Tiffany so sehr, dass sie sich vor lauter Schnurren schon fast selbst davon erschrecke. Die Zuneigung tue ihr unglaublich gut, doch Vorsicht, die Körpersprache müsse genau gedeutet werden. Ist die kleine Fellnase der Meinung, dass die Streicheltechnik nicht mehr ihren Ansprüchen genügt, zeige sie dies deutlich an.

Diese Voraussetzungen sollten Halter von Tiffany in Salzgitter haben

Anhand ihres Verhaltens sei für die erfahrenen Tierpfleger klar, dass Tiffany in ihrem zukünftigen Zuhause auf weitere Artgenossen verzichten mag. Lieber genieße sie die Zeit allein und suche dabei Kontakt zu ihren Katzeneltern. Einen ruhigen Haushalt möchte Tiffany außerdem vorfinden, da sie sehr stressempfindlich reagiert und dies zu Magenproblemen führen kann, wie Kozlowski mitteilt. In den ersten Tagen in neuer Umgebung könne es durchaus passieren, dass sich Tiffany zurückhaltend und schüchtern präsentiert. Sie möchte die ungewohnte Situation aus einer sicheren Stellung heraus beobachten und erkunden. Sei das Eis dann aber gebrochen und die Eingewöhnungsphase abgeschlossen, sollte der Samtpfote Freigang ermöglicht werden, um ihr neues Revier ausgiebig kennenlernen zu können.