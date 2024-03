Salzgitter. An der Joachim-Campe-Straße soll es am Donnerstag zu dem Vorfall gekommen sein. Ein weiterer Aufreger ereignete sich in Engelnstedt.

Zu einem Raub ist es am Donnerstagabend gegen 18 Uhr auf Höhe der Joachim-Campe-Straße 14 in Lebenstedt unweit des Abwasserbeckens gekommen. Wie die Polizei mitteilt, soll ein 14-Jähriger einem 12-Jährigen mit Schlägen gedroht haben, wenn er nicht mehrere Gegenstände herausgibt. Dazu zählen Pullover, Tasche, Gürtel und Kette. Das Opfer hatte in dem Augenblick Angst vor dem Beschuldigten, beide sollen sich flüchtig kennen, und übergab die geforderten Gegenstände. Anschließend entfernt sich der Beschuldigte. Personen, die Beobachtungen in der Sache gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, unter (05341) 18970, zu melden.

Unbekannte stehlen Hausschweine in Engelnstedt

Zwischen Donnerstag und Freitag haben Diebe zwei Hausschweine von einer Viehweide nahe der Ludwig-Erhard-Straße in Engelnstedt gestohlen. Personen, die Beobachtungen in der Sache gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter, unter (05341) 18970, zu melden.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red