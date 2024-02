Lebenstedt. Wo Salzgitter nach Gebhardshagen und Steterburg nun noch wieder mit einem Bankautomaten versorgt ist, steht hier.

Ein Grund zur Freude bei der Braunschweigischen Landessparkasse. Nach einschlägigen Berichten über Automatensprengungen können Kundinnen und Kunden aufatmen. Es dürfte gerade für ältere Menschen in den letzten Monaten immer wieder problematisch gewesen sein, Bargeld abzuheben oder auch mal eine Überweisung zu tätigen. So berichteten wir damals über Automatensprengungen, die auch die Filiale in Fredenberg betroffen haben. Doch nun gibt es auch hier wieder eine gesicherte Bargeldversorgung. Ein sogenannter SB-Pavillon wurde vor zwei Tagen in Betrieb genommen, direkt vor der Filiale.