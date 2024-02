Engerode. Wieso sich die Kirche St. Marien dafür anbietet und weshalb dort Wanderpilger ein- und ausgehen, lesen Sie hier.

Seit Kurzem ist im Vorharzer Wanderstempelland ein neues altes Erkundungsziel verzeichnet: Die Kirche St. Marien im Salzgitteraner Ortsteil Engerode. Mit dieser neuen Stempelstelle soll wieder an vergangene Zeiten angeknüpft werden, teilt der Pfarrverband Gebhardshagen, Calbecht, Engerode mit.

Marienbildnis

Denn dank eines dort einst vorhandenen wunderheilsamen Marienbildnisses, war die Kirche im Zentrum des kleinen, unscheinbaren Ortes, über Jahrhunderte ein regional bekannter Wallfahrtsort und Ziel so mancher frommer Wanderpilger. So heißt es etwa in einem Bericht des protestantischen Barumer Kirchenvisitors aus der Reformationszeit, hier geschehe „bisweilen noch Abgötterei [...] die Leute noch oft kommen und [...] darbringen als Arme, Beine, Hände, Füße [...] von Wachs aufhängen.“

Die neue Stempelstelle wurde auf Vorschlag der Kirchengemeinde unter Vermittlung der Wis GmbH von Mitarbeitern des Hausmeisterservice ABV Salzgitter errichtet.

Mehr wichtige Nachrichten aus Salzgitter lesen:

Täglich wissen, was in Salzgitter passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Salzgitter-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red