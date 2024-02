Salzgitter-Bad. Welche Wörter besonders herausfordernd waren und welche Schule am Ende den Sieger beim Stadtentscheid stellte, steht hier.

Knisternde Spannung lag am Montagnachmittag in der Stadtbibliothek in der Luft: Nicht allein, dass dort der Stadtentscheid zwischen den besten Vorlesern von zehn Schulen im Stadtgebiet unter einer beachtlichen Anzahl von Zuhörern ausgetragen wurde - auch das Buch des zweiten Durchgangs „Das Geheimnis von Darkmoor Hall“, geschrieben von der Autorin Nina Scheweling, verhieß mit einem unbekannten Text Spannung und bot zugleich mit „Buttler“, „Plateau“, „Labyrinth“ und „Verlies“ herausfordere Wörter für die lesebegeisterten Sechstklässler. Die Teilnehmer waren: Finja Urbas, Leonor Kwiaton, Juri Donst, Zinar Hussein, Feyzha Sahin, Sedat Seyid, Türkan Ilknur Güclüdal, Helin Yilmaz, Iman El-Ezzi und Devin Brüggemann.