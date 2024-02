Bruchmachtersen. Walter und Marion Post können ihren Betrieb nach 21 Jahren nicht weiterführen. Nun wird ein Nachfolger für die Gastronomie gesucht.

Nach genau 21 Jahren ist Schluss für Marion und Walter Post. Die Wirtsleute wollen ihr Gasthaus und Hotel „An der Meesche“ am 14. September schließen. Leicht ist diese Entscheidung dem selbstständigen Ehepaar nicht gefallen. So gut wie ihr ganzes Leben lang haben sie sich in ihrer Branche immer wieder etwas aufgebaut. In der jüngeren Vergangenheit meisterten die Wirtsleute gemeinsam sogar die Corona-Pandemie und kamen „nur mit einem blauen Auge davon“, wie Marion Post sagt. Aber jetzt kommen sie an ihre Grenzen.