Salzgitter. Ausgerechnet Weihnachten starb die Enkeltochter, dann erkranken ihre Großeltern. Wie sie damit umgehen und was die Ärzte sagen.

Der Anruf, mit dem die Todesnachricht kam, ließ das Telefon morgens um 10 Uhr schrillen an dem Tag, an dem Familien in Harmonie engen Zusammenhalt genießen wollen. Doch für das Ehepaar (81, 80) aus Salzgitter wurde der erste Weihnachtsfeiertag 2023 zum Alptraum. Am Tag der Freude erreichte den einstigen Maler und seine Ehefrau vom Sohn eine Nachricht, die ihre Welt erschütterte. Ihre 31 Jahre alte Enkeltochter, Mutter dreier Kinder (6, 4, 2), in Salzgitter aufgewachsen, starb im Klinikum in Braunschweig an den Folgen von Corona. Das Krankenhaus bestätigte diese Angaben auf Anfrage unserer Zeitung. Mehr als ein Jahr, nachdem die Pandemie, die weltweit für Entsetzen gesorgt hat, scheinbar endgültig von der Normalität eingeholt worden war, wütete das Virus erbarmungslos im Familienkreis in Salzgitter. Erst nahm es drei kleinen Kindern die Mutter und ihren Großeltern die Enkelin, dann erwischte Corona auch die beiden Senioren.