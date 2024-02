Salzgitter. An der Hauptstraße sind Unbekannte eingebrochen. Wie transportierten sie die Getränkekisten ab? Die Salzgitteraner Polizei ermittelt.

Unbekannte sind am Sonntag in ein Vereinsheim im Salzgitteraner Ortsteil Üfingen eingebrochen. Zwischen 1 Uhr in der Nacht und 11 Uhr vormittags stahlen die Täter Bargeld, eine zweistellige Anzahl an Getränkekisten und Lebensmittel. Die Schadenssumme liegt im niedrigen vierstelligen Bereich.

Wie sie das Gebäude an der Hauptstraße betreten konnten, ist laut Polizei noch unklar. Angesichts der Zahl an Getränkekisten schließen die Ermittler nicht aus, dass zum Abtransport der Beute ein Fahrzeug benutzt wurde. Zeugenhinweise sind an die Polizei in Salzgitter unter der Telefonnummer (05341) 18970 zu richten.

