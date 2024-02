Salzgitter-Bad. Wie schwer sind alltägliche Dinge für Menschen mit Demenz? Einen anschaulichen Weg, das zu zeigen, geht ein Pflegeheim in Salzgitter.

Laute Musik dröhnt durch das Erdgeschoss des Awo-Wohn- und Pflegeheims Am Eikel in Salzgitter-Bad. Überall wuseln Menschen herum. Viele junge Leute, Pflegepersonal und mittendrin auch die Bewohner. Wenig war in den vergangenen zwei Wochen in der Pflegeeinrichtung so wie sonst. Kein Wunder, denn das Pflegeheim hatte erstmals zur „Demenzwoche“ eingeladen. Genau genommen waren es zwei Wochen. Und zu Gast waren Schulklassen aus Salzgitter, aber auch Awo-Mitarbeitende aus der Region sowie einige Pflegeschulen.