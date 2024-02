Salzgitter. Zwei Familien, zwei Geschichten: Geflüchtete Ukrainer sprechen über den Krieg, Sorgen, Hoffnungen und ihr Leben in Salzgitter.

Zum zweiten Mal jährt sich der russische Angriffskrieg in der Ukraine. Schätzungsweise rund 3,7 Millionen Menschen sind laut Flüchtlingshilfe der UNO innerhalb des Landes auf der Flucht. Fast 6,5 Millionen Menschen aus der Ukraine haben Zuflucht im Ausland gefunden. Rund 1,1 Millionen leben in Deutschland. Auch die Stadt Salzgitter hat seit März 2022 Geflüchtete aufgenommen. Unter anderem erhalten sie im SOS-Mütterzentrum in Salzgitter-Bad Unterstützung. Zwei Familien, die dort regelmäßig ehrenamtlich aktiv sind, haben sich dazu bereit erklärt, ihre Geschichten zu erzählen.