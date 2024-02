Salzgitter. Noch kommt die Hälfte der Fläche der Republik für das Atommüll-Endlager infrage. Der neue Bundesamts-Chef Kühn sagt, worauf es nun ankommt.

Am Dienstag, an seinem vierten Arbeitstag als neuer Behörden-Chef, trafen wir Christian Kühn in Salzgitter. Das Grünen-Mitglied ist neuer Präsident des Bundesamts für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung (BASE). In Salzgitter arbeiten etwa 150 der 450 BASE-Mitarbeiter. Das BASE ist die zentrale Aufsichts- und Genehmigungsbehörde bei der Suche und dem Betrieb von atomaren End- und Zwischenlagern sowie von Atommülltransporten.