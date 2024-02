Salzgitter-Bad. Sabine Genther verlässt das Mütterzentrum in Salzgitter-Bad nach 40 Jahren. Warum es für sie genau der richtige Zeitpunkt ist.

In diesem Haus ist jeder willkommen. Wer mag, kommt einfach nur so, setzt sich an einen der Tische und liest. Andere treffen sich zum Klönen, am Nebentisch hat sich eine Gruppe zum Mittagessen verabredet. In einer Ecke bekommen Menschen Hilfe beim Ausfüllen von Formularen. „Hier ist jeder willkommen. Die Vielfältigkeit trifft einfach den Nerv dessen, was die Menschen in Salzgitter brauchen“, sagt Sabine Genther und blickt in die Runde. Es ist völlig klar, dass das Gespräch mit ihr, der scheidenden Leiterin des SOS-Mütterzentrums in Salzgitter-Bad, und ihrer Nachfolgerin, der 20 Jahre jüngeren Sarah Funke, hier stattfindet. Im Zentrum des Mütterzentrums sozusagen.