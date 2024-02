Lebenstedt. 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind bei der Kundgebung vor dem Klinikum dabei. Das sind ihre Forderungen.

Es sei richtig Druck auf dem Kessel. Die Mitarbeitenden des Helios Klinikums Salzgitter hätten gerade neue Aufgaben hinzubekommen, die Arbeitsbelastung sei also noch einmal gestiegen. „Die Streikbereitschaft hier im Haus wächst“, sagte Robin de Greef, zuständiger Verdi-Gewerkschaftssekretär für das Klinikum in Salzgitter, am Dienstagmittag. Die Gewerkschaft hatte zu einer Pausenaktion mit Kundgebung vor den Haupteingang des Klinikums geladen. Und etwa 150 Männer und Frauen waren dabei.