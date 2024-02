Salzgitter. Der warme Februar sorgt dafür, dass Amphibien eher unterwegs sind. Wo Sie in Salzgitter aufpassen müssen. Und wie Sie helfen können.

Es gab in den vergangenen Nächten in Salzgitter bereits die ersten Einschränkungen für Autofahrer aufgrund der Krötenwanderung. Entlang der Kreisstraßen 1, 2 und 54 im Oelbertal zwischen Lichtenberg (ab Burgbergparkplatz) beziehungsweise Osterlinde und Oelber am weißen Wege wurde die Geschwindigkeit nachts auf 30 km/h reduziert.