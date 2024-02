Salder. Das wissen viele Menschen in Salzgitter nicht: Die Stadt besitzt, kauft und erbt Kunstwerke. Doch was passiert damit? Wo sind sie?

Kunst gehört zu den Dingen, die Menschen an Vergangenes erinnern und gesellschaftliche Ereignisse im Wandel der Zeit dokumentieren. Vielfach werden Exponate bekannter Künstler international oder regional in Ausstellungsräumen gezeigt. Aber was folgt dann? Was wird aus den Kunstwerken? Verstauben sie in Archiven, oder verschwinden sie auf Dachböden? Diesen Fragen sind wir in Salzgitter nachgegangen.