Lichtenberg. Wer den Burgberg Lichtenberg ansteuert, muss eine Umleitung fahren. Droht jetzt auch noch eine Sperrung wegen der Krötenwanderung?

Eigentlich sollte die Sanierung der Kreisstraße 1 von Lichtenberg in Richtung Altenhagen längst abgeschlossen sein. Noch aber wird dort gebaut, so dass Autofahrer weiter die Umleitung über Osterlinde nehmen müssen. Seit Ende August 2023 ist so zum Beispiel das Peak Hotel an der Burgruine nur über den Umweg über Osterlinde zu erreichen. „Und jetzt wird die sowieso schon enge Umleitungsstrecke hinter dem Ortsausgang von Osterlinde wegen der Krötenwanderung auch noch gesperrt“, berichtet ein besorgter und genervter Bürger unserer Zeitung. Stimmt das? Wir haben bei der Stadt nachgefragt.