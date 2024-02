Salzgitter. Auf der Posthof-Kreuzung kam es oft zu Vorfahrtsmissachtungen. Ob sich das nach dem Umbau der Ampelanlage gebessert hat, steht hier.

Baustellen an drei Kreuzungen im Salzgitteraner Umland forderten in jüngerer Vergangenheit die Geduld der Autofahrer. Alle drei liegen an den Zufahrten zum Stadtgebiet und dennoch im Geschäftsbereich Goslar der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Und alle Maßnahmen haben ihr Gutes: Durch die technische Aufwertung und zusätzliche Installationen von Ampelanlagen wird in allen Bereichen die Sicherheit der Verkehrsteilnehmer erhöht.