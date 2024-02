Salzgitter. Warum die Staatsanwaltschaft im Fall der am Sonntag in Thiede tot aufgefundenen Frau so vorsichtig ist, was Informationen angeht.

Viele Menschen in Salzgitter sind nach dem Tötungsdelikt in Thiede verunsichert. Denn: Über die Hintergründe der Tat ist bisher offiziell kaum etwas bekannt. Polizei und Staatsanwaltschaft halten sich mit Informationen für die Öffentlichkeit sehr zurück. Der Hintergrund ist klar: Bisher ist kein Täter gefasst. Täterwissen ist also aus ermittlungstaktischen Gründen für die Beamten extrem wichtig.