Westerlinde. Was Ortsheimatpfleger Frank-Rüdiger Ahrens aufgeschrieben hat und wer ein kostenloses Exemplar bekommt, lesen Sie hier.

Das 224 Einwohner (plus 15 mit Zweitwohnsitz) zählende Dörfchen Westerlinde hat nicht nur eine große, weil 1000-jährige Geschichte, es hat auch eine lückenlose Ortschronik, die bis in die Gegenwart reicht. Mittwochabend wurde das so liebevoll und inhaltlich umfassend erstellte Druckwerk durch Ortsheimatpfleger Frank-Rüdiger Ahrens vorgestellt. Die Power-Point-Präsentation führte gut 40 interessierte Einwohner in der Kirche des Ortes zusammen.