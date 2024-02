Lebenstedt. Karina und Dennis Haak bieten in der „Auszeit am See“ ein Speiseangebot, das es in Salzgitter sonst nicht gibt. Das planen sie.

Neues Leben für eine Gaststätte am Salzgittersee: Ein Ehepaar hat sich an der Humboldtallee, direkt neben dem Vereinsheim des SV Borussia Salzgitter, den Traum eines eigenen Restaurants erfüllt. Karina (42) und Dennis Haak (44) bieten seit kurzem dort osteuropäische Küche - selbst zubereitet. Die erste gastronomische Erfahrung ist die „Auszeit am See“, wie sie ihr neues Restaurant nennen, für Karina Haak allerdings nicht. Zehn Jahre lang war die 42-Jährige gemeinsam mit ihrer Mutter im Catering tätig.