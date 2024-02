Salzgitter. Die Polizei warnt vor einer neuen Betrugsmasche. Lesen Sie hier, mit welchem Trick es Gaunern gelingt, Opfern viel Geld abzunehmen.

Einer neuen Betrugsmasche mit hoher krimineller Professionalität ist derzeit die Polizeiinspektion für Salzgitter, Peine und Wolfenbüttel auf der Spur. Dabei dringen die Täter in private Netzwerke ein, indem sie eine vertrauenswürdige Identität vortäuschen. Mit diesem Kniff, den die Ermittler „Spoofing“ (Täuschung, Verschleierung, Manipulation) nennen, ist es den Gaunern in bislang sechs bekannten Fällen in Salzgitter gelungen, eine Summe in Gesamthöhe von knapp 100.000 Euro zu erbeuten. Polizeihauptkommissar Frank Seidenberg (53) vom Betrugsdezernat spricht von einer perfiden Vorgehensweise, hinter der Profis stecken, deren Hintermännern aber nur schwer auf die Spur zu kommen ist.