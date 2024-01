Salzgitter. Ersan Özhayta-Faatz und Murat Sülün eröffnen gemeinsam einen neuen Laden in Lichtenberg - mit einem speziellen Angebot.

In Lichtenberg hat am Samstag die Bäckerei Leckerbissen mit angeschlossenem Café eröffnet. Betrieben wird sie von Ersan Özhayta-Faatz und Murat Sülün. Angeboten werden türkische und deutsche Backwaren, Frühstück, Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen. Die Belegschaft ist sozusagen international. Und so geht es dort auch zu, in der Bäckerei, die sich anschickt, ein Ort der Geselligkeit zu werden.