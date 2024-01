Hannover. Zur „Jahresauftaktklausur“ sind Stephan Weil und seine Ministerriege nächste Woche im „Hotel am See“. Was steht an?

Die Weichen für die Landespolitik 2024 werden nächste Woche in Salzgitter gestellt: Niedersachsens Landesregierung berät am kommenden Montag und Dienstag im „Hotel am See“. Das erklärte Regierungssprecherin Anke Pörksen am Freitag in der Landespressekonferenz. Die Ergebnisse der Sitzung sollen dann am Dienstag in Hannover vorgestellt werden.