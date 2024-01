Salzgitter. Hat sie das Motto „Erdige Eleganz“ getroffen? Modedesigner Guido Maria Kretschmer hat dazu eine ziemlich eindeutige Meinung.

Es läuft nicht alles glatt während der Braunschweiger „Shopping Queen“-Woche. Schon die ersten Kandidatinnen konnten das Motto „Erdige Eleganz - Kreiere den perfekten Look in Erdtönen“ nicht vollkommen umsetzen. Auch Romy (41) machte da am Donnerstagnachmittag keinen Unterschied. Moderator Guido Maria Kretschmer (58) fragte sich im Verlauf der Sendung, ob die „Motto-Verweigerungen“ vielleicht etwas mit der Stadt zu tun haben.