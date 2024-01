Salzgitter. Landwirte verraten, wie es an dem niedersachsenweiten Aktionstag an markanten Brücken am Freitag um die Protestpläne steht.

Vor den letzten Haushaltsdebatten im Bundestag in der kommenden Woche wollen die Landwirte in Niedersachsen mit ihrem Protest noch einmal auf ihre Situation aufmerksam machen und so auch gegen eine Streichung der Subventionen bei Agrardiesel protestieren. Aufgerufen hatte das Landvolk Niedersachsen zu einem „Brückentag“ als weiteren Protesttag, um auf markanten Brücken mit Fahrzeugen, Warnleuchten und Plakaten zu protestieren. Doch zum erklärten „Brückentag“ der Bauernproteste am Freitag wird es im Stadtgebiet Salzgitter voraussichtlich ruhig bleiben.