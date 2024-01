Lebenstedt. In Lebenstedt ist es in der Straße Talufer zu einem Einbruch gekommen. Täter stahlen Schmuck von vierstelligem Wert.

Am Sonntag ist es in Lebenstedt zu einem Einbruch gekommen. Wie die Polizei mitteilt, haben Unbekannte in der Straße Talufer zwischen 9 und 21 Uhr ein Fenster aufgehebelt. Im Haus erbeuteten sie Schmuck. Es entstand ein Schaden in niedriger vierstelliger Höhe. Hinweise: (05341) 18970.

red