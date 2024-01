Salzgitter-Bad. Schweini steht auf Obst und Gemüse. Über seine fußballerischen Talente ist wenig bekannt. Was Sie allerdings über ihn wissen sollten...

Ein kleines Wesen möchte ganz groß hinaus und raus aus dem Tierheim in Salzgitter-Bad. Denn nicht nur Hunde und Katzen warten im Tierheim auf neue Familien, sondern auch die kleineren Zeitgenossen. Meerschweinchen zum Beispiel. Das Tierpflegeteam möchte nun dem Meerschweinchen „Schweini“ als „Tier der Woche“ die Chance auf ein neues Zuhause ermöglichen.

Schweini kam als Fundtier ins Tierheim nach Salzgitter-Bad

Ob Schweini seinen Namen auf Grund seines Meerschweinchen-Daseins erhalten hat, oder ähnliche fußballerische Talente besitzt wie der ehemaligen Kapitän der Fußball-Nationalmannschaft, konnte das Tierheim-Team nicht hundertprozentig feststellen. Fest steht aber: Schweini ist ein Glatthaar-Meerschweinchen, das im Dezember in Lebenstedt ausgesetzt gefunden wurde. „Zum Glück konnte der kleine Vierbeiner rechtzeitig entdeckt werden, um in die Obhut der Tierschutzeinrichtung gegeben zu werden. Sein Alter wird auf 12 bis 24 Monate geschätzt“, heißt es in der Mitteilung des Tierheims.

Schweini aus Salzgitter sollte in eine bestehende Gruppe integriert werden

Nach seiner Ankunft im Tierheim stellten die Tierpfleger eine verkrustete Nase sowie starken Juckreiz fest. Derzeit wird Schweini liebevoll aufgepäppelt, um schon bald in ein gemütliches Zuhause ziehen zu dürfen, berichten die Experten. Trotz der kleineren Wehwehchen hat der braune Nager einen gesunden Appetit. Heu, Obst und Gemüse gehören zu seinen Lieblingsspeisen.

Da Meerschweinchen generell sehr stressempfindlich sind, wird für Schweini ein ruhiges und wenig turbulentes Heim gesucht. Hier sollte ihn bereits ein weiterer Artgenosse oder eine bestehende Gruppe in Empfang nehmen. Für die zukünftigen Tierhalter besteht die Auflage, dass Schweini nicht in eine reine Käfighaltung vermittelt wird. Wer sich für Schweini interessiert, meldet sich im Tierheim Salzgitter-Bad.

