Lebenstedt. Moderne Technik entdeckt auch kleine Fehlhaltungen. Die Grundschule Am See in Lebenstedt ist Modellprojekt in Niedersachsen.

Rückenschmerzen bei Kindern? Bei 90 bis 95 Prozent der Kinder im Grundschulalter (3. und 4. Klasse) lassen sich bereits körperliche Fehlstellungen erkennen. Diese Erfahrung hat Alexander Srokovskyi gemacht. Er ist Physiotherapeut, Autor (Das Schmerzfrei Geheimnis) und Mitglied im Verein „Schmerzfreie Zukunft“ mit Sitz in Baden-Baden. Dessen Protagonisten aus dem Bundesgebiet haben Großes vor: Sie wollen Kinder in einer Welt der grenzenlosen Möglichkeiten lachen sehen. Haltungsfehler und vermeidbare Schmerzen sollen das Potenzial der Kinder nicht länger beeinträchtigen.