Salzgitter-Bad. „Wir helfen Kindern“ hatte zur großen Gala geladen. Hier erfahren Sie mehr über Spendenempfänger und eine geheimnisvolle Erbschaft.

Was für ein emotionaler Abend. Was für eine Freude, und was für eine beeindruckende Bilanz: Der Verein „Wir helfen Kindern“ hatte am Mittwochabend zu einer großen Spendengala in die Kniestedter Kirche geladen. Etwas geheimnisvoll mutete die Einladung im Vorfeld an. Umso überraschender dann des Rätsels Lösung. Der Verein hatte im vergangenen Jahr ein Haus geerbt. Und den größten Teil des Verkaufserlöses von 160.000 Euro spendete der rührige Verein aus Salzgitter an diesem Abend. An insgesamt 17 Institutionen und Vereine.