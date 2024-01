Liebenburg. In Frühjahr hatte die Polizei die Plantagen Liebenburg und Semmenstedt ausgehoben. Vor dem Landgericht Braunschweig gab es einen Deal.

Ein Deal macht es möglich. Im Prozess um die im Frühjahr ausgehobenen Hanfplantagen in Liebenburg und Semmenstedt ist bereits am Donnerstag vor dem Braunschweiger Landgericht das Urteil gesprochen worden. Haftstrafen zwischen drei und acht Jahren gab es für die fünf Angeklagten, die sich für das „bandenmäßige Handeln mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge“ hatten verantworten müssen.